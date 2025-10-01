Безработица в России упала до исторического минимума

Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

В августе показатель сократился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента фиксировался в мае 2025 года и держался на протяжении июня и июля. Общая численность людей без работы в стране снизилась на 58 тысяч человек, до миллиона 592 тысяч человек.

В марте и апреле безработица в России составляла 2,3 процента, в январе-феврале — 2,4 процента, а с октября по декабрь прошлого года — 2,3 процента соответственно.

Россия уже достигла самого низкого уровня безработицы среди стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам второго квартала. В частности, в июне текущего года доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2 процента. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира. На втором месте среди стран с низкой безработицей — Япония (2,5 процента), на третьем — Южная Корея (2,6 процента).

Аудиторы Счетной палаты предложили сократить на треть лимит выплат пособий по безработице и урезать его с 41,6 миллиарда до 30 миллиардов рублей. В отчете ведомства сказано, что нынешние цифры взяты на основании предполагаемой необходимости помогать 400 тысячам безработных. Однако в начале осени количество получателей выплат оценивается в 300 тысяч человек.