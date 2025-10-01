Цены на бензин за неделю выросли на 0,8%

Рост цен на бензин в России за неделю с 23 по 29 сентября составил 0,8%, на дизельное топливо — 0,64%, что в 6,2 и 4,9 раза соответственно превышает показатель инфляции за тот же период (0,13%), свидетельствуют данные на сайте Росстата.

© Парламентская газета

Больше всего (+0,9%) за неделю подорожал бензин марки АИ-92, бензин марки АИ-95 стал стоить дороже на 0,7%, а АИ-98 — на 0,2%.

При этом, по данным к концу 2024 года, повышение цен на бензин составило 9,2%, а по отношению к концу августа - 2,5%.

По информации службы статистики, стоимость бензина за указанную неделю изменилась в 77 регионах, наибольший рост зафиксирован в Севастополе и Крыму — на 5,6 и 4,9% соответственно.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Крыму с сегодняшнего дня ужесточили ограничения на продажу автомобильного топлива — его будут отпускать не более 20 литров в одни руки, при этом общественный транспорт, соцобъекты, коммунальные и экстренные службы получают его в полном объеме. Продажа топлива в республике была ограничена 29 сентября, когда его стали отпускать не более 30 литров в одни руки.