Россия разрабатывает план по конфискации зарубежных активов в случае принятия ЕС мер по изъятию ее активов.

По словам источника Bloomberg, близкого к правительству, Россия может национализировать и быстро распродать принадлежащие иностранцам активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по изъятию российских активов за рубежом.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ, разрешающий ускоренную продажу государственных активов по специальной процедуре.

Ответственным за контроль над сделками назначен Промсвязьбанк.

Указ ограничивает срок оценки активов десятью днями и ускоряет регистрацию собственности, чтобы можно было быстро продать различные компании, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кремль заявляет, что это ответ на западные санкции.

В России по-прежнему работают сотни западных компаний, включая UniCredit, Raiffeisen, PepsiCo и Mondelez.

По словам источника, если Европейский союз начнет конфисковывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами.

Эта станет ответом на планы ЕС использовать замороженные резервы российского Центробанка для финансирования кредитного пакета в размере 140 млрд евро для Украины после того, как США прекратили прямую помощь.

Кремль также активизировал изъятие имущества у российских граждан, обвиняемых в экстремизме или коррупции, при этом доходы от перепродажи поступают в государственный бюджет.

Стоимость конфискованного с 2022 года имущества оценивается в 3,9 трлн рублей (48 млрд долларов).