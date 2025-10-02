«Президент с бензопилой» назвал сроки исчезновения инфляции в Аргентине

Власти Аргентины планируют окончательно побороть инфляцию к середине 2026 года, заявил президент страны Хавьер Милей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что в середине следующего года инфляция исчезнет», — сказал он в интервью радио Mitre.

Глава государства, которого называют «президентом с бензопилой» за позирование в ходе предвыборной кампании в 2023 году с этим предметом как символом обещания урезать госрасходы и справиться с инфляцией, находится под давлением из-за того, что основанная им партия «Свобода наступает» в преддверии всеобщего голосования за депутатов парламента уступила оппозиции на выборах в заксобрание провинции Буэнос-Айрес.

Известный своим экстравагантным поведением Милей пришел к власти в крайне непростое для страны время, когда она выбилась в мировые лидеры по темпам роста цен. Вступая в должность, он предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, но положительные результаты тоже придут. Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое.

Сам демонстрировавший стиль на грани циркового глава государства, который обещал поначалу закрыть Центробанк и ввести доллар США в качестве нацвалюты, позднее вынужден был пойти на компромиссы с политическим истеблишментом. Уже год спустя после избрания Милей заявил, что экономика прошла сложные времена и начала расти. Аналитики сходятся на том, что годовая инфляция в 2025 году составит около 27 процентов, что существенно ниже прошлогодних 118 процентов. По итогам января-августа показатель составил 19,5 процента.