На границе России и Казахстана скопились тысячи грузовиков

На границе РФ и Казахстана скопилось несколько тысяч машин с грузами из Китая. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о скоплении 7,5 тысячи единиц транспорта.

В публикации отмечается, что начавшаяся в Китае праздничная неделя усугубит проблему доставки импорта в Россию, а перевозчики в свою очередь видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций.

«Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки», — цитирует издание руководителя отдела логистики YM Trans Group Александра Азатьяна.

Замглавы такого же отдела СЛК Максим Емелин добавляет, что очереди начали скапливаться с середины сентября — в основном из машин с грузами двойного назначения, подозрительными, подпадающими под санкции товарами, среди которых электроника, дроны и детали к ним, одежда, товары западных брендов.