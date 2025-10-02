Замороженные активы: какие рычаги давления на ЕС есть у России

Обе стороны — и Европа, и Россия — обладают рычагами влияния в вопросе замороженных бизнес-активов. Об этом заявил «Царьграду» финансовый аналитик Александр Тимофеев.

Собеседник уточнил, что в ответ на действия западных стран РФ также заблокировала активы их компаний. Это стало одной из причин, по которой Брюссель не решается на полное изъятие российских средств, добавил он.

По словам Тимофеева, если бы не позиция крупного европейского бизнеса, который явно против такого шага, политическое руководство ЕС уже давно бы конфисковало российские активы. Это развитие событий невыгодно и российским бизнесменам, чьи деньги застряли на Западе, отметил он. Специалист подчеркнул, что за подобные политические решения придется заплатить крупному российскому и крупному европейскому бизнесу.

Очевидно, что ни те, ни другие не готовы нести расходы — ни в интересах российского бюджета, ни в интересах украинского бюджета, ни для любого другого бюджета, добавил Тимофеев.

Россия готовит ответ на случай изъятия ее активов в Европе

Напомним, что ранее в Еврокомиссии указали на необходимость в создании нового «репарационного кредита» с целью финансирования украинской стороны. Предполагается использование доходов от замороженных активов РФ. В ЕК уточнили, что кредит будет возвращен только после выплаты Россией «репараций».