Во Франции на 2 октября запланированы новые акции протеста против бюджетной политики президента Эммануэля Макрона. Дефицит бюджета превышает 5% ВВП, госдолг растет, пишут «Известия».

Власти планируют его сократить до нормы ЕС в 3% за счет урезания социальных расходов, что вызовет протесты и тревогу рынков. Германия также сталкивается с проблемами из-за роста заимствований из-за увеличения военных расходов. Это сокращает финансирование гражданского сектора, что может привести к снижению доходов и производства. Рост долговой нагрузки приводит к ослаблению финансовой гибкости страны.

В материале говорится, что США лишились высшего кредитного рейтинга из-за увеличения дефицита бюджета и расходов на обслуживание государственного долга. Бюджетный дефицит страны вырос на 19% и достиг отметки в $291 млрд. Эти изменения оказывают влияние на глобальные финансовые рынки и могут ослабить позиции доллара.

Инвесторы выражают обеспокоенность по поводу стабильности французских и немецких облигаций. Они требуют более высоких процентных ставок, что приводит к росту стоимости заимствований. Во Франции ежегодные выплаты по процентам достигают 67 миллиардов евро, что ограничивает возможности финансирования социальных программ. В Германии увеличение оборонных расходов снижает инвестиции в гражданский сектор и увеличивает долговую нагрузку.

Вероятность конфликта между Европой и США оценили

Авторы пишут, что увеличение дефицита в США может изменить структуру мировых резервов и повысить стоимость финансирования. Для государств с долгами в долларах это приводит к увеличению долговой нагрузки. Чтобы стабилизировать бюджеты, странам необходимо искать баланс между сокращением расходов и стимулированием экономики. Снижение координации экономической политики между ключевыми игроками увеличивает риски для мировой экономики.