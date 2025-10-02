Украинская пресса и западные медиа активно обсуждают обращение главы ЛНР к президенту России с просьбой о помощи угледобывающим предприятиям. Республика предлагает Москве два варианта: либо инвестировать 16 миллиардов рублей в пять шахт ДНР для увеличения добычи и экспорта угля, либо 25,6 миллиарда рублей на консервацию 15 шахт ЛНР до 2028 года, передает РИА Новости.

В материале говорится, что чуть менее двух лет назад российские компании решили арендовать эти шахты. В ДНР «Импэкс-Дон» взяла пять шахт, а «Донские угли» — десять в ЛНР. Планы включали добычу 9,98 млн тонн угля к 2028 году в ДНР и 3,65 млн тонн в ЛНР. Однако кризис экспортных рынков привел к стагнации отрасли.

Подчеркивается, что себестоимость добычи угля в России достигает приблизительно 80 долларов за тонну, что делает его экспорт убыточным. Правительство предпринимает шаги по поддержке отрасли, однако глобальный тренд на снижение рентабельности остается неизменным.

Как сообщается, арендаторы ведут переговоры с властями о будущем угольных шахт, рассматривая варианты переобучения работников и консервации объектов. Ввиду значительной степени выработки большинства шахт Донбасса, поднимается вопрос о возможности их ликвидации. Отмечается, что проблема известна и решается на всех уровнях.