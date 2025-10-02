Бельгия не даст своего согласия на изъятие замороженных активов России без полных юридических гарантий о разделении финансовых рисков со стороны всех остальных членов Евросоюза.

Об этом предупредил премьер-министр королевства Барт Де Вевер на полях саммита ЕС.

«Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски», - цитирует его слова ТАСС.

Под финансовыми рисками Де Вевер подразумевает возможное массовое изъятие бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Москвой судебных исков в качестве компенсации украденных активов. Европейские власти активно ищут способы «узаконенного» изъятия замороженных на счетах российских денег. Накануне стало известно о предложении главы Еврокомиссии передать Украине €2 млрд за счет доходов от активов РФ на закупку дронов.

Москва готовит ответ на случай изъятия ее активов в Европе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что любые шаги по незаконному изъятию российской собственности будут считаться воровством. Россия уже готовит ответ на случай конфискации своих замороженных активов в Европе. По данным Bloomberg, Москва может ответить симметрично с помощью нового механизма ускоренной приватизации. В этом случае имущество и прочие активы европейских компаний на территории РФ будут оперативно изымать и реализовывать.