Российский фондовый рынок упал до минимума за полгода

В ходе торгов в пятницу, 3 октября, индекс Мосбиржи опустился до 2 611 пунктов, что стало минимумом с 9 апреля, когда индикатор уходил ниже отметки 2 600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

При падении еще на 13 пунктов индекс достигнет минимального значения с 20 декабря 2024 года. За месяц показатель потерял уже более 300 пунктов.

Индекс российских гособлигаций RGBI остановил снижение последних недель, а рубль слабеет к юаню на 0,17 процента.

Снижение индекса Мосбиржи происходит на фоне пересмотра ожиданий по скорости смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, оценки бюджетного пакета, внесенного Минфином в Госдуму на этой неделе, а также ухудшения геополитического фона. Инвесторы теряют надежды на смягчение санкций в ходе переговоров и ожидают новых сложностей из-за разворачивающегося в стране топливного кризиса.