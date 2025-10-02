Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в августе

ВВП России в августе увеличился на 0,4% в годовом выражении, следует из данных Минэкономразвития. С начала года рост составил 1%.

По оценкам министерства, динамика по месяцам выглядела следующим образом: в январе — 2,7%, в феврале — 0,5%, в марте — 1,1%, в апреле — 1,5%, в мае — 0,7%, в июне — 1%, в июле — 0,4%.

В сентябре ведомство пересмотрело прогноз по экономике. Рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 1% вместо 2,5%, а в 2026 году — 1,3% вместо 2,4%. Причиной стало более заметное замедление экономики.

При этом прогноз по инфляции был улучшен. В Минэкономразвития ждут ее замедления до 6,8% к концу 2025 года и до 4% в 2026 году.