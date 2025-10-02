Влияние НДС на операции по картам на цены в России оценили

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на все операции по банковским картам приведет к общему росту цен на российском рынке. Такой прогноз дал финансовый аналитик Михаил Беляев, его слова приводит «Ридус».

Намерение правительства ввести вышеуказанный налог создаст дополнительные проинфляционные риски на внутреннем рынке, считает эксперт. Несмотря на относительно небольшую долю обложенных НДС банковских карт, реализация этой инициативы разгонит темпы роста потребительских цен в стране.

«Надо понимать, что в результате это скажется на общем росте цен», — резюмировал Беляев.

Негативный эффект также прочувствуют на себе и рядовые пользователи банковских карт, предупреждает экономист. Финансовые организации при подобном раскладе постараются взвалить на них свои издержки. Услуги, которые раньше были бесплатными, теперь окажутся платными, плюс появятся риски дополнительных комиссий.

«Банки постараются увеличить комиссию или ввести там, где ее не было», — констатировал аналитик.

О готовящемся нововведении ранее сообщило агентство «Интерфакс». Отмечалось, что правительство уже внесло на рассмотрение в Госдуму пакет соответствующих поправок. Власти, в частности, предложили отменить освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих процессинг и эквайринг (передачу и обработку данных между участниками расчетов). Льготы предложили сохранить лишь для услуг по открытию и ведению банковских счетов организаций и граждан.