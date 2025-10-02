С 19 по 26 сентября международные резервы России рекордно увеличились Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Центробанка и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За неделю резервы выросли на 0,1 процента, до 713,3 миллиарда долларов. Причиной роста называют положительную переоценку.

За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и к началу 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

Как отмечалось ранее, в августе запасы золота в международных резервах России сократились до минимума почти за два с половиной года. За последний месяц лета золотой резерв страны уменьшился на 3,15 тонны, до 2326,5 тонны — минимального с весны позапрошлого года уровня.