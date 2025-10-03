Клубок противоречий: что происходит с мировыми ценами на нефть

Цены на нефть продолжают снижаться после кратковременного роста до $65,4 за баррель марки Brent. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что на котировки влияют экономика, политика и ожидания рынка.

Средняя цена на нефть марки Brent за период с января по август 2025 года составила 70 долларов за баррель. Стоимость российской нефти Urals снизилась на 15% по сравнению с 2024 годом, что привело к сокращению нефтегазовых поступлений в бюджет на 20%.

В материале говорится, что геополитическая напряженность в отношениях с Ираном и Венесуэлой, а также торговые конфликты будут продолжать оказывать влияние на ценообразование. США усиливают давление на государства, приобретающие российские энергоресурсы, и угрожают введением новых пошлин.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, что может привести к переизбытку предложения и дальнейшему падению цен. Однако, по мнению экспертов, при отсутствии конфликтов цены на Brent могут составить $65–75 за баррель.

Цены на нефть упали до минимума с начала лета

По прогнозам, средняя цена Brent установится в диапазоне $69–70, а Urals — $56–58 за баррель. Эти оценки считают умеренно оптимистичными, так как они предполагают выполнение плана по нефтегазовым доходам бюджета.