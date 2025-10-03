ЕС столкнулись с неожиданным сопротивлением: что ждет российские активы

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил сомнения относительно предложения ЕС использовать доходы от замороженных российских активов. Он назвал эту идею «большой авантюрой» и призвал к предоставлению четких гарантий для справедливого распределения рисков среди стран-членов. Де Вевер отметил, что реализация такого проекта будет сложной задачей, и предложил искать альтернативные пути финансирования для поддержки Украины, передает Bloomberg.

На встрече в Копенгагене лидеры ЕС высказались более оптимистично: инициатива по сбору средств для Украины активно развивается. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто на предстоящем саммите ЕС, который пройдет 23-24 октября.

Как уточняется, Еврокомиссия предложила план, который позволит использовать замороженные активы без их прямого изъятия. Для того чтобы успокоить страны-участницы, был разработан «специальный долговой контракт», который предусматривает нулевую процентную ставку.

Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕК, заявила, что риски будут распределены среди более широкого круга участников. Она отметила, что в распоряжении имеется около 140 миллиардов евро. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Бельгия находится в почти полной изоляции в своем противостоянии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил несогласие с принимаемыми мерами.

Москва готовит ответ на случай изъятия ее активов в Европе

Де Вевер отмечал, что юридические вопросы все еще требуют решения, однако выразил уверенность в возможности финансирования.