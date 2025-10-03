Минфин почти вдвое уменьшит объем продажи валюты

Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует продать иностранную валюту и золото на сумму 13,9 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Ежедневные операции составят эквивалент 600 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В октябре министерство прогнозирует недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета на сумму почти 27 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого уровня за сентябрь составило 13 млрд рублей.

В сентябре финансовое ведомство реализовало валюты и золота в рамках бюджетного правила на 31 млрд рублей, что почти вдвое больше текущих планов Минфина.