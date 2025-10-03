Банк России анонсировал новый тип участников финансового рынка

В России с 22 октября начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), созданные для реализации государственных программ по расширению доступности жилья в регионах, сообщил Банк России.

Стопроцентными владельцами таких организаций будут исключительно субъекты федерации, при этом в одном регионе может быть не более одной ипотечной МКК. Регулятор будет осуществлять надзор за ними и вести перечень таких компаний.

Также совет директоров ЦБ решил установить мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита (ПСК) до 31 марта 2026 года включительно. Мера направлена на адаптацию новых участников рынка, указывается в сообщении регулятора. Обычно для микрофинансовых организаций действует ограничение ПСК в 292% годовых или в размере среднерыночного значения, увеличенного на треть.

