Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки российской нефти

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ответил на призыв президента США Дональда Трампа не покупать нефть у России. Об этом сообщает CNN Turk.

По словам Байрактара, российскую нефть покупают частные компании, которые выбирают поставщиков из коммерческих соображений. По этой причине, как уточнил министр, решение об отказе от российской нефти остается за ними.

«До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения. То есть мы никогда никому не говорили: “Покупай отсюда, не покупай оттуда”. До сих пор мы этого не делали. Они тоже выбирали своих поставщиков и свою деятельность исходя из своих коммерческих соображений», — заявил он.

Напомним, что ранее Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана остановить покупки нефти у России.