В Европе призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, призывает Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении их использования. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит «репарации». При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.