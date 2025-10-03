ЦБ резко повысил курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты 4-6 октября составят примерно 81,9 рубля. Для сравнения, в пятницу, 3 октября, официальный курс доллара составлял 81 рубль. Таким образом, ЦБ поднял планку почти на 90 копеек. Котировки европейской валюты, в свою очередь, подняли на 71 копейку — с 95,34 до 96,05 рубля. Курс юаня повысили примерно на 9 копеек — с 11,33 до 11,42 рубля.

Ряд экспертов сходится во мнении, что российская валюта продолжит слабеть к американской осенью. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает укрепления доллара до 85-90 рублей. Подобной динамике, отмечает эксперт, поспособствуют снижение ключевой ставки и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки отечественных экспортеров.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу основных причин относит резкое увеличение госрасходов (особенно военных) и сохранение высокого потребительского спроса на внутреннем рынке. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, призывает не сбрасывать со счетов продолжающееся снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. При таком раскладе, допускает она, курс доллара может пробить психологическую отметку в 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к этому уровню котировки американской валюты смогут ближе к концу года.