В ЦБ оценили потенциальный вклад НДС в инфляцию

Зампред Банка России Алексей Заботкин оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию в 0,6-07,7 п.п.

«Наверное, базово это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», — сказал он в эфире Радио РБК.

По словам Заботкина, итоговые цены зависят от желания и способности бизнеса перекладывать рост НДС в стоимость.

Минфин ранее предложил повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%.

Министерство финансов России накануне опубликовало заявление по поводу проекта федерального бюджета на 2026—2028 годы, назвав его устойчивым.