Белый дом: шатдаун обойдётся для ВВП США в $15 млрд еженедельно

Остановка правительства США в случае продолжения может обойтись для ВВП страны в $15 млрд еженедельно.

Об этом в интервью CNN заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

«Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся увольнения. Но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл — это избежать увольнений, потерь для ВВП в $15 млрд еженедельно, если правительство остановится», — сказал он.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что деньги на контроль за ядерным арсеналом США заканчиваются из-за шатдауна правительства страны.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин выразил мнение, что все шатдауны свидетельствуют о поляризации в американском обществе.