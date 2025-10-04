Евросоюз решил добавить в санкционный список 120 танкеров

Европейский союз готовится расширить санкционный список, добавив еще 120 танкеров, связанных с Россией, увеличив общее число ограниченных судов до 568.

Евросоюз намерен внести в санкционный список еще 120 танкеров, связанных с Россией, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию портала EUObserver. Согласно этим данным, новые ограничения затронут суда, осуществляющие перевозку российских нефтепродуктов, не принимая во внимание потолки цен, установленные странами Запада.

Портал уточняет, что юридические основания готовятся для остановки как минимум 16 судов. После вступления документа в силу, общее число кораблей в санкционном списке Евросоюза составит 568 единиц.

Глава Европейского совета Антониу Кошта 8 сентября отметил, что новый пакет санкций ЕС будет включать ограничения в отношении танкеров, не использующих западные страховые или иные сервисы. На Западе подобные суда часто называют «теневым флотом», так как они работают вне контроля и информационного поля западных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить давление на так называемый «российский теневой флот» и предложил задерживать российские суда в море для нарушения поставок нефти.