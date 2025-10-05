ОПЕК+ одобрила инициативу России по наращиванию добычи нефти

На состоявшемся в режиме видеоконференции совещании делегаты от восьми государств-участниц альянса ОПЕК+ одобрили инициативу о поэтапном наращивании объемов добычи черного золота на 137 тысяч баррелей ежесуточно, начиная с ноября 2025 года. Эта информация была обнародована в официальном сообщении организации. Во встрече приняли участие представители Саудовской Аравии, Российской Федерации, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Согласно сведениям агентства Reuters, Россия выступила с предложением об увеличении добычи именно на 137 тысяч баррелей, в то время как саудовская сторона настаивала на более существенных мерах 274, 411 или 548 тысяч баррелей в день. Принятое решение является элементом стратегии возврата к ранее установленным дополнительным добровольным ограничениям в 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые вступили в силу в апреле 2023 года. Тогда участники коалиции заявили о существенном сокращении нефтедобычи, действие которого планировалось сохранить до завершения 2023 года.

Предшествующим шагом, в сентябре 2025 года, страны также договорились о повышении производства на 548 тысяч баррелей ежедневно. Это произошло на фоне тревог, связанных с потенциальным излишком ресурсов в зимний период и общим замедлением темпов мирового потребления. В ОПЕК+ акцентировали, что последующее наращивание будет находиться в прямой зависимости от конъюнктуры мирового рынка и может быть воплощено как в полном объеме, так и частично.

В четверг, второго октября, мировые котировки на нефть опустились до минимальных значений за последние четыре месяца, достигнув отметки в 64.11 доллара за баррель, что обусловлено переизбытком сырья. Согласно аналитическому прогнозу Международного энергетического агентства, к 2026 году положение дел способно еще более ухудшиться. В свете этих обстоятельств страны-участницы ОПЕК+ предпочли придерживаться более взвешенной линии и не форсировать события с увеличением добычи, принимая во внимание нестабильность глобальной рыночной ситуации.