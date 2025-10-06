Экономист Владимир Осипов в комментарии Царьграду заявил, что России нужно отвечать на заморозку ее активов в Европе. По его словам, если у страны украли евро, она должна забрать из активов недружественных стран в два раза больше средств, которые находятся на территории России.

Решение о замороженных активах России примут до конца октября. На саммите лидеров стран ЕС в Копенгагене в конце месяца обсудят этот вопрос. Бельгия разработала нестандартный подход: вместо конфискации активов предлагается их изъятие из депозитария Euroclear с последующим переводом в специальный фонд, который будет использоваться для финансирования Украины.

По словам Осипова, данная схема позволит Бельгии избежать судебных исков со стороны России, поскольку Бельгия осознает свою ответственность за конфискацию. Однако изъятие документов и денежных средств из Euroclear и их перевод в специальный фонд является мошенничеством и грабежом наших активов, отметил эксперт. По его словам, «мы ведем себя беззубо, выражаем озабоченность, но активы от нас уходят все дальше».

В этой связи, как считает специалист, Россия должна предпринимать ответные шаги. Как указал он, важно, чтобы не было никаких угроз и «озабоченностей» — нужны только действия.

Ранее журналист-международник Федор Лукьяненко заявил, что наиболее перспективным сценарием является использование средств, замороженных на Западе, для реализации совместного проекта в будущем.