В Турции оценили возможность отказа от энергоресурсов России

Значительная доля российского топлива в энергетике Турции не позволяет Анкаре оперативно изменить структуру поставок без серьезных издержек и рисков, указал колумнист Ekonomim Илькер Туран.

В стране действуют долгосрочные соглашения с Россией по поставке природного газа, а дополнительные потребности могут покрываться за счет импорта из Азербайджана, указал Туран в материале для Ekonomim, передает РИА «Новости».

Чрезмерная зависимость от российских поставок нежелательна для Турции, однако полностью отказаться от импорта из России в краткосрочной перспективе не получится.

Путин рассказал, к чему приведет выпадение РФ с нефтяного рынка

«Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей», – пояснил колумнист.

Экономист отметил важность поддержания стабильных отношений между Анкарой и Москвой для энергобезопасности Турции. По данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году на российскую нефть приходилось 66% турецкого импорта, на российский газ – 41%. В таких условиях, по мнению Ekonomim, Анкаре необходимо расширять «корзину альтернативных поставок».

Турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар заявил о сохранении закупок российского газа для обеспечения потребностей страны в зимний период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требования президента США Дональда Трампа по прекращению закупок нефти и газа у России.