Силуанов объяснил, как повышение НДС до 22% повлияет на инфляцию

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что повышение ставки НДС до 22% окажет влияние на финансовые показатели компаний.

По его словам, рост налога добавит около 1% к инфляции, но при этом бюджет страны получит значительное пополнение.

«НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», – сказал он в Совете федерации, где рассматривают проект бюджета на 2026 год.

В частности, изменения в Налоговый кодекс должны принести федеральной казне дополнительные 2,3 триллиона рублей уже в следуюшщем году.

Силуанов уточнил, что новая ставка вступит в силу с 1 января. Повышение налога, по его словам, связано с необходимостью поддержания оборонной и экономической безопасности страны. При этом министр заверил, что рост цен на товары и услуги будет умеренным и контролируемым, а последствия для потребителей будут ограниченными.

Эксперты отмечают, что такие меры позволят государству аккуратно увеличить доходы бюджета, не спровоцировав резкого скачка инфляции, однако предприятиям придется пересматривать финансовые планы и адаптироваться к новым налоговым условиям.