Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

Неработающие трудоспособные россияне могут самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Собрать денег с некоторых граждан предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

В ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» спикер Совфеда предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование. По ее словам, такие граждане вполне могут заплатить за страховку самостоятельно, так как это «небольшие, не колоссальные» средства.

«Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч рублей и заплатить эту среднюю страховку? Пенсионеры, наши дети — это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают, первое — это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос: а за счет каких источников доходов они живут?» — поинтересовалась Матвиенко.

По словам сенатора, обсуждаемая мера существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

В рамках выступления Матвиенко призвала обновлять список источников доходов бюджета в условиях, когда традиционные постепенно сокращаются. По ее словам, нужны не просто новые доходы, а доходы «глубинного залегания». Что имеется в виду, спикер Совфеда не уточнила, однако подчеркнула, что актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы является важнейшим условием сохранения устойчивости финансовой системы.