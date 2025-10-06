Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила изменить подход к оплате обязательного медицинского страхования (ОМС) из бюджетных средств для граждан, которые нигде не работают. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, речь в первую очередь идет о здоровых молодых людях, являющихся безработными.

«Когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают, первое — это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких доходов, источников они живут?», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что данное предложение не касается пенсионеров, детей, инвалидов и люди с ограниченным здоровьем, а вот безработные молодые люди, которые в состоянии трудоустроиться, могут оплачивать себе медицинское страхование сами.

По ее словам, такое решение существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

В 2024 году страховые взносы на ОМС неработающих граждан предложили ужесточить правила выдачи полиса ОМС мигрантам.