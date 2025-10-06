В России приступили к строительству теплиц по выращиванию бананов

Работы по строительству первых теплиц для бананов стартовали в России. С таким заявлением выступила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По её словам, прозвучавшим на главной стратегической сессии форума «Биопром-2025», строительство таких теплиц уже началось.

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам», — цитирует Лут РИА Новости.

Министр добавила, что ей уже поступали предложения выращивать и более экзотичные фрукты, в том числе красный киви. Лут подчеркнула, что в России можно выращивать любые культуры.

В конце июля министр сельского хозяйства заявила, что Россия поставляет зерно в 108 стран мира, включая 70, импортирующих пшеницу.