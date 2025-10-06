Патрушев рассказал Путину о ситуации с ценами на продукты в России

Рынок России полноценно обеспечен продукцией агропромышленного комплекса, сильных скачков цен на продукты питания не наблюдается. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает ТАСС.

Патрушев добавил, что в стране продолжается развитие аграрного экспорта.

2 октября Telegram-канал Mash писал, что в России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар. По его данным, стоимость килограмма продукта может вырасти примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля.

Причиной называют неурожай сахарной свеклы в ключевых регионах-производителях — Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Урожайность в 2025 году снизилась на 25%.

На фоне подорожания сахара экономист, директор Института нового общества Василий Колташов посоветовал россиянам перейти на сахарозаменители.