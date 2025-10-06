На Кубани назвали временными ограничения на отдельных АЗС

Возможные ограничения на отдельных АЗС в Краснодарском крае носят временный характер. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах... не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе уточнили, что сейчас идёт активная посевная кампания, поэтому потребность в горюче-смазочных материалах у аграриев возрастает.

Отмечается, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На территории края работает свыше 1 тыс. автозаправочных станций.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в российских регионах. По его словам, баланс спроса и предложения по стране обеспечен.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил об увеличении поставок бензина на АЗС региона.