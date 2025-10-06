В Германии заявили об угрозе деиндустриализации

Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. Об этом пишет издание Zeit.

© Газета.Ru

Отмечается, что на территории ФРГ активно сокращается число высокооплачиваемых рабочих мест в промышленной сфере, это связано в том числе с ценами на газ.

Большинство предприятий одновременно переживают трансформацию и рецессию, что приводит к росту числа безработных. Ранее с такой проблемой сталкивались лишь предприятия малого и среднего бизнеса, теперь же трудности возникают и у крупных компаний.

До этого премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал ошибкой санкции Евросоюза против российских нефти и газа. Он отметил, что правительство ФРГ может инвестировать средства в обороноспособность страны только в условиях стабильности немецкой экономики.

В свою очередь немецкий депутат Тобиас Рауш отмечал, что таможенная политика США, а также антироссийские санкции наносят ущерб немецкой экономике и подрывают конкурентные преимущества Германии.