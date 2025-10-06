Российской Федерации удалось добиться успехов в экономике, пока в ФРГ наблюдается серьезное снижение, заявил журналист из Германии Патрик Бааб.

Экономика России растет, а экономика ФРГ в упадке, вот в чем разница, поделился своей точкой зрения он.

«И Путин это знает», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, Российская Федерация обладает всеми необходимыми ресурсами для развития. При этом, как отметил Бааб, Москве удалось успешно переориентироваться с европейского на азиатский рынок.

Это означает, что российская экономика получает прибыль, подытожил он.

Запад усилил экономическое давление на РФ из-за событий на Украине, что спровоцировало рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатах. С начала специальной военной операции (СВО) Европейский союз вел уже 18 пакетов ограничительных мер.

В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с этим. В Москве указывали на то, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских рестрикций.