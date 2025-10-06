Эксперт рассказал, как внедрение цифрового рубля может отразиться на экономике РФ

Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, в интервью интернет-порталу "МК" объяснил, что ждать россиянам от внедрения цифрового рубля в экономику страны.

Эльман Мехтиев отметил: "Цифровой рубль - это цифровая форма денежных средств, обращающихся в нашей стране. Цифровой рубль учитывается на кошельках, открываемых владельцам таких денежных средств, на платформе Банка России. Отличие от наличных денег - цифровая форма.

Эксперт объяснил в чем различие цифрового рубля от безналичных денег: "Отличие от безналичных денег - их хранение на платформе в ЦБ, а не в коммерческих банках. Так как цифровой рубль это с технологической точки запись в кошельке непосредственно на платформе ЦБ РФ, стоимость перевода денег с одного кошелька на другой на той же платформе резко падает, а их скорость резко увеличивается".

Эльман Мехтиев резюмировал: "Это приведет к существенной экономии для переводов между бюджетными учреждениями, а также скажется на возможности контроля использования средств по назначению. Ускорение оборота денег сократит спрос на них, а значит в конечном счете и поможет в снижении инфляции".