Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина вновь обновил свой исторический максимум — его стоимость превысила 126 тысяч долларов. Соответствующая информация следует из данных площадки Binance.

© Вечерняя Москва

Так, за прошедшие сутки криптовалюта возросла на 2,27 процента — до 126 028 доллара, уточнили на сайте.

14 июля биткоин также впервые в истории преодолел отметку 123 тысячи долларов. Валюта прибавила 2,84 процента за сутки.

10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Значение считают как средневзвешенное значение цен на криптовалюту с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.

Недавно американский лидер Дональд Трамп издал указ о формировании стратегического резерва биткоина. По словам советника по науке и технологиям Дэвида Сакса, продажа криптовалюты в планы не входит — она станет цифровым эквивалентом золота в Форт-Ноксе, а также послужит средством сбережения.

Кроме того, в Вашингтоне около Капитолия установили четырехметровую золотую статую президента США с биткоином в руке. Инсталляция простояла возле здания один день.