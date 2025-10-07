Раскрыто, что Евросоюз готовится вдвое повысить пошлины на импорт стали

Европейский союз рассматривает возможность установления 50-процентных таможенных пошлин на стальной импорт из всех стран мира в рамках стратегии защиты собственной металлургической промышленности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники в структурах ЕС.

По словам представителя европейских институтов, у Брюсселя практически не осталось альтернативных вариантов для сохранения сталелитейного производства. Чиновник предупредил, что без защитных мер континенту грозит полная утрата промышленного потенциала в этой отрасли.

В ЕС ищут новый способ наложить санкции на Россию

В настоящее время в ЕС действуют 25-процентные пошлины, введенные в 2018 году как ответ на протекционистские меры администрации США. Однако срок действия этих ограничений истекает летом 2026 года. Как отмечает издание, эффективность существующих барьеров оказалась ограниченной — рост беспошлинных квот привел к увеличению объемов поставок и снижению защитного эффекта.

В новом плане Еврокомиссии предлагается сократить общий объем импортной стали до 18 миллионов тонн в год, что почти вдвое ниже показателей 2013 года. Распределение квот планируется осуществлять по товарным категориям с возможностью последующего пересмотра в ходе международных переговоров.

В Брюсселе рассматривают повышение пошлин до 50% как ответ на усиление протекционистской политики США и экспансию дешевой китайской металлопродукции на мировые рынки.

Генеральный директор ассоциации UK Steel Гарет Стейс в комментарии для издания выразил серьезную озабоченность данными планами. По его оценкам, около 80% британского стального экспорта ориентировано на страны Евросоюза, и введение новых пошлин способно нанести существенный удар по промышленности Соединенного Королевства.