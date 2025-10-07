Сосед России планирует нарастить поставки нефти в Германию

Пресс-служба «Казмунайгаза» (КМГ) сообщила в Telegram-канале о планах Казахстана нарастить поставки нефти в Германию в предстоящем году. Ежемесячный объем будет увеличен до 130 тыс. тонн.

Во вторник председатель правления КМГ Асхат Хасенов встретился с генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером для обсуждения вопросов доставки казахстанского топлива в ФРГ.

Как отмечается, на встрече было решено продлить действующий договор о поставках нефти из Казахстана в Германию до конца 2026 года. В рамках соглашения объем ежемесячных поставок увеличится на 30 тыс. тонн (текущий объем составляет 100 тыс.).

В КМГ сообщили, что в 2024 году началась отгрузка нефти с ресурсов Кашаган Б.В. В 2025 году планируется начать отгрузку нефти с ресурсов ТОО «Тенгизшевройл». В период с января по сентябрь 2025 года нефтеперерабатывающий завод в Шведте получил около 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти.

Ранее «Известия» сообщили, что производители нефти увеличивают предложение. Экспорт черного золота из Саудовской Аравии достиг 18-месячного максимума — 6,42 млн баррелей в сутки, но цены на нефть остаются стабильными, удерживаясь в диапазоне $60–70 за баррель.