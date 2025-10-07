Российский рынок акций снижается в начале торгов

Индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снижались на 0,22% - до 2642,74 и 1 003,74 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индексы ускорили снижение до -0,37% и достигали 2 638,8 и 1 001,54 пункта.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 10,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,368 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил снижение и находился на отметке в 11,3555 руб. (-11,75 коп.).