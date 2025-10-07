Аналитик объяснил, чем вызван продолжительный рост золота

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT отметил, что продолжительный рост золота — закономерное явление в условиях глобальной экономической неопределённости.

«Основные драйверы роста — масштабные покупки центральных банков, активный приток средств в биржевые фонды (ETF) и повышенный спрос на защитные активы на фоне геополитической напряжённости и опасений рецессии», — объяснил собеседник RT.

Он напомнил, что Центральные банки в августе возобновили активные закупки золота после июльской паузы, добавив к мировым резервам 15 т, а институциональные инвесторы в сентябре вложили в золотые ETF более $13 млрд, что стало рекордным показателем с 2020 года.

«Прогнозы ведущих аналитических центров свидетельствуют о сохранении бычьего тренда... В ближайшей перспективе цены на золото, скорее всего, продолжат рост... К концу года реалистичны значения в диапазоне $4200–4500 при сохранении текущих тенденций», — заключил Сидоров.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум, преодолев отметку в $4 тыс. за тройскую унцию.