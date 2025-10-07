Европейской комиссии необходимо сбросить «антироссийские очки» для того, чтобы принимать более рациональные решения, а не стрелять себе в колено в результате отказа от энергоресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе выступления на энергетическом форуме (ENEF) в Братиславе, сообщает РИА Новости.

Фицо отметил опасность обсуждения возможного включения в план REPowerEU ядерного топлива из России, заявив, что принятие такого решения поставил под серьезную угрозу энергетическую безопасность Европейского союза.

В начале сентября премьер-министр Словакии также заявлял, что власти страны не поддерживают план ЕС по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива. По словам Фицо, Словакия не готова отказываться от российского газа, поставляемого по «Турецкому потоку», поставки по которому за год достигли 4 млрд кубометров.