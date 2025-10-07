Мишустин: на развитие туротрасли направят около 400 млрд рублей

На развитие туристической индустрии в ближайшие пять лет планируется направить около 400 млрд рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Поступательное развитие отрасли требует вовлечения буквально всех секторов экономики - от транспорта и промышленности до культуры, сельского хозяйства, образования. Здесь нужна скоординированная работа ведомств", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию туризма.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил цель до 2030 года нарастить долю туристической отрасли в ВВП до 5%. В прошлом году этот показатель составил чуть менее 3%.

Премьер констатировал, что растет не только внутренний, но и въездной турпоток. В прошлом году было совершено более 90 млн поездок, а за январь-август 2025-го рост составил почти 5,5%.

При этом в 2024 году инвестиции в отрасль достигли 1,1 трлн рублей, что примерно втрое выше, чем 4 года назад. Благодаря этому удалось ввести около 55 тысяч новых номеров для туристов по всей России.