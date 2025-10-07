ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

Всемирная торговая организация (ВТО) резко изменила прогноз о росте объема мировой торговли в следующем году. Об этом сообщило Reuters.

© Lenta.ru

Если в августе речь шла о 1,8 процента, то 7 октября ВТО заявила о 0,5 процента. Это решение было обосновано ожидаемым влиянием пошлин президента США Дональда Трампа.

«Перспективы на следующий год более мрачные. Я очень обеспокоена», — призналась генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Она подчеркнула, что пока мировая торговая система остается стабильной, несмотря на потрясения. На 2025 год прогноз роста был повышен с 0,9 процента до 2,4 процента. Это связано с опережающим импортом в США, который подскочил на фоне повышения пошлин и роста торговли товарами, связанными с искусственным интеллектом.

Кроме того, ВТО предсказала небольшое замедление роста мирового ВВП с 2,7 процента в 2025 году до 2,6 процента в 2026-м.

В начале сентября ВТО сообщила, что негативные последствия повышенных импортных пошлин США на товары из большинства стран мира могут проявиться в 2026 году. Как полагают эксперты этой организации, когда заранее созданные запасы товаров иссякнут, глобальная торговля столкнется с пиковым воздействием жесткой таможенной политики США.