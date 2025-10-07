Эксперт объяснил, почему в России сокращается производство коньяка

Выпуск большинства алкогольных напитков в РФ по итогам девяти месяцев 2025 года заметно снизился. Эксперты говорят, что дело в растущей цене и смене предпочтений потребителей.

© Российская Газета

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 9,1% - до 120,8 млн декалитров (дал). Серьезнее всего просело производство слабоалкогольных напитков - на 87,8%, до 1,1 млн дал. Из крепкого спиртного больше всего упало производство коньяка - на 17%, до 5,7 млн дал. Выпуск водки снизился на 6%, до 52,413 млн дал. В крепких напитках выросла категория "со вкусом" - ликероводочные изделия (наливки, настойки, бальзамы) показали рост на 9,4%, до 13,4 млн дал.

Заметно выросло производство вин: тихих - на 11,6%, до 26,8 млн дал, игристых - на 9,6%, до 12,2 млн дал, ликерных - на 9,6%, до 981,5 тыс. дал.

Причин падения в коньяке несколько, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Во-первых, это усиление интереса россиян к виски и рому за счет их ценовой доступности. Импортозамещение этих напитков идет полным ходом, и отечественные намного дешевле. Во-вторых, это перераспределение рынка в пользу производителей более качественного коньяка и бренди за счет вытеснения менее качественной продукции.

Падение в слабоалкогольных напитках - следствие резкого увеличения акцизов в 2024 году.

А рост производства российских вин связан с увеличением пошлин (до 25%) и акцизов на импортные вина из недружественных стран, цены на которые стали непривлекательны для многих потребителей, считает Шапкин. Кроме того, сказывается вытеснение с рынка винных напитков и плодовой продукции (фруктовых вин), цены на которые выросли в связи с увеличением в несколько раз ставок акцизов в 2024 и 2025 годах.

Рост интереса к настойкам Шапкин объясняет подорожанием винных напитков и импортных вин.

"Настойки оттянули на себя часть потребителей", - считает он.

Тенденция к росту производства игристых вин устойчива на протяжении последних 10 лет. Этот тренд характерен для всего мира. А в России он особенно выражен за счет поддержки виноделия государством, в том числе за счет налоговых преференций.

Кроме того, в игристые перешли некоторые потребители слабоалкогольных коктейлей и винных напитков, поясняет Шапкин.

Рост цен - одна из причин снижения производства и потребления алкоголя. Еще одна - переток потребления между категориями из-за "изменения демографического профиля основных покупателей". Старшее поколение покупает алкоголь реже, а у молодых свои, новые привычки - они предпочитают спиртное со вкусом, говорит президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский.

В 2026 году рост цен на алкоголь неизбежно продолжится из-за серьезного повышения акцизов. Но многое также будет зависеть от новых минимальных розничных цен, считает Московский. За счет этого в начале 2026 года будет наблюдаться провал производства и продаж (как и в 2025 году), но потом постепенно потребители адаптируются к новым ценам. По мнению эксперта, приемлемый уровень цен на 2026 год для массового, объемного сегмента алкоголя будет ограничен диапазоном 400-700 руб. за бутылку. Там просадка продаж будет не такой существенной, как в продукции стоимостью выше 700-1000 руб. за бутылку, считает Московский.

Между тем

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила готовящиеся поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые упрощают выдачу лицензий на продажу спиртного, узнала "Российская газета".

В частности, предусматривается сокращение срока рассмотрения заявлений соискателей лицензий на продажу алкоголя с 30 календарных дней до 15 рабочих дней. При этом максимально допустимый срок, на который может быть продлено рассмотрение такого заявления, составит не более 25 рабочих дней, в то время как сейчас срок рассмотрения возможно продлить не более чем на 30 календарных дней, пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Помимо этого законопроект предусматривает сокращение перечня документов и сведений, которые необходимо предоставить для рассмотрения вопроса о получении лицензии на реализацию алкогольной продукции.

Изменения будут распространяться как на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, так и на розничную продажу вообще.

Как сказано в материалах к заседанию комиссии (имеются в "РГ"), такие изменения связаны с экспериментом кабмина по оптимизации и автоматизации процессов, который проводится с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2025 года.

В порядке выдачи лицензий это уже второе изменение за последнее время. За право продавать алкоголь с 1 августа 2025 года бизнес платит за каждый магазин или заведение общепита, тогда как раньше разрешение выдавалось одно на все юрлицо. Для одного магазина разрешение стоит 20 тыс. рублей.