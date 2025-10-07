Мерц предупредил немцев о снижении реальных доходов и пенсионной реформе

В Германии в ближайшее время может произойти снижение реальных доходов населения и проведение пенсионной реформы. Об этом жителей страны предупредил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

По информации немецких СМИ, Мерц сообщил, что гражданам придется выделять больше средств на пенсионное обеспечение и здравоохранение. Он отметил, что основная причина этому — старение населения и увеличение затрат на социальные программы.

В настоящее время немецкие власти рассматривают возможность повышения взносов. Также планируется ввести требование о наличии определенного трудового стажа для выхода на пенсию вместо установленного возраста 67 лет, передает RT.

При этом страна продолжает оказывать значительную поддержку Украине. Однако и это не проходит без скандалов. В июне в СМИ появилась информация о том, что в Германии пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца заявлял только о восьми миллиардах. Однако уже 23 июня немецкий Минфин представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен правительством. В этом проекте была указана большая сумма — 8,3 миллиарда.