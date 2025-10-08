Производство красной икры в России по итогам путины вырастет на треть

В России в 2025 году значительно увеличился вылов красной рыбы в сравнении с прошлым годом. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), к завершению лососевой путины добыто около 335 тысяч тонн - это на 42% больше, чем за весь прошлогодний сезон. Объем икры в сырце прогнозируется на уровне 21 тысячи тонн, что на 31% превышает показатели 2024 года.

© Российская Газета

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что после сложного прошлого года, когда путина стала худшей за два десятилетия, ситуация в отрасли заметно улучшилась.

"В этом году путина проходит успешно: добыча выросла, а цены достаточно быстро стабилизировались. В прошлом году рынок испытал сильное давление из-за дефицита и спекулятивных атак, которые подняли стоимость икры до рекордных уровней. Сейчас же мы наблюдаем возвращение к нормальной динамике", - сказал Зверев.

По оценкам ассоциации, общий объем икорного рынка в России колеблется от 17 до 20 тысяч тонн в год. Две трети из этого объема приходится на лососевую икру, остальная доля - на икру щуки, сельди, минтая и других видов рыбы.

Согласно данным аналитической компании Nielsen, красная икра остается самой востребованной на российском рынке: на неё приходится почти половина всех продаж икры в розничных FMCG-сетях. Эксперты прогнозируют, что в предновогодний сезон спрос на продукт вырастет, что дополнительно поддержит отрасль.

Актуальные тренды рынка и прогнозы на конец года обсудят 22 октября на Международном рыбопромышленном форуме в рамках сессии "Демократичная роскошь: как меняется российский рынок красной икры".