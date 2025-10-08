Ответный удар по США: Бразилия преподала Трампу жесткий урок

«США ввели высокие налоги на бразильские товары в июле 2025 года с дополнительными тарифами до 50 %. Лула попросил отменить 40 % тарифы и получил положительный ответ от Трампа. Затем Трамп написал в соцсетях, что у него с Лулой состоялся приятный диалог. Обе стороны продолжат обсуждать торгово-экономическое сотрудничество и планируют встретиться как можно скорее. Кажется, что это дипломатический этикет, но на самом деле это передача власти, США уже не отдают приказы в одностороннем порядке, а начинают учиться вести переговоры», – говорится в публикации. Но в КНР предупреждают, что данная приятная беседа не должна вводить в заблуждение. Трамп не стал вдруг мягким, но он вынужден учиться на реальности. Бразилия набралась смелости сказать «нет», за этим решением стоит реальная экономическая сила. За первые четыре месяца 2025 года экспорт Бразилии в Китай достиг 228,5 млрд долларов США, что составляет 26,5% от общего объема экспорта, из которых более 70% приходится на соевые бобы, говядину и другие основные сельскохозяйственные продукты. Даже если рынок США закроется, Бразилия может продолжать зарабатывать в другом направлении. И если Трамп будет упорствовать, он только полностью толкнет Бразилию «в объятия Китая». Несколько лет назад эту сцену было почти невозможно представить. В то время Бразилия занимала низкую позицию в американо-пакистанской торговле. Если США хотели увеличить налоги, они могли их увеличить, если они хотели провести переговоры, то проводили их. Сейчас Лула осмеливается напрямую просить о снятии налогов, а также просить о личных переговорах, выбрав место в Малайзии, которая находится далеко от материковой части США. «Бразилия больше не забитая «южноамериканская ферма», а равноправный участник переговоров, который может позволить США сесть и выслушать его. Трамп проигнорировал одну вещь: мир больше не является однополярным рынком. Китай, Европейский союз и Юго-Восточная Азия – все они могут договориться с Бразилией. США увеличили налоги, позволив при этом бразильским продуктам быстрее хлынуть на азиатский рынок. Такого рода санкции можно назвать стратегической катастрофой», – пишут в Китае. Более того, введение жестких тарифов в США уже давно вызывает недовольство всего мира. После возвращения Трампа в Белый дом он ввел 145%-ный комплексный тариф для Китая, 25%-ный высокий налог на стальную и алюминиевую продукцию ЕС. Но страны решили вводить ответные меры. Даже Мексика ввела ответные тарифы на автозапчасти в США, в результате чего расходы автомобильных компаний резко возросли. Выступление Бразилии на этот раз является воплощением этих глобальных настроений. Лула - не первый лидер, осмелившийся бросить вызов США, но первый, кто по-настоящему закрепился в вопросах торговли. «В условиях сегодняшней глобализации ни одна страна не может достичь процветания, подавляя своих партнеров, и никакие тарифы не могут остановить растущий мировой рынок», – подытожили в Китае. Напомним, Бразилия надеется поставлять в РФ морепродукты. Фото: flickr.com / Trump White House Archived / Official White House Photo by Joyce N. Boghosian (Public domain)