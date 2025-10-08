Альтернатив нет: в ЕС признали неудобную правду об Украине

Без конфискации российских активов у Евросоюза отсутствуют альтернативы для финансирования Киева. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает Financial Times.

По словам собеседницы издания, сейчас важно «найти решение проблемы финансирования». Она отметила, что не слышала о каких-либо других идеях, кроме конфискации активов России.

«Какова альтернатива?», — задалась вопросом Фредериксен.

Ранее в Германии выступили с инициативой предоставить украинской стороне беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выражал сомнения относительно предложения ЕС использовать доходы от замороженных российских активов. Он назвал эту идею «большой авантюрой» и призвал к предоставлению четких гарантий для справедливого распределения рисков среди стран-членов союза.