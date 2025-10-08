Эксперты сообщили о стабилизации цен на красную икру

Цены на красную икру в России стабилизировались, эксперты ожидают рост продаж по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Он отметил, что в прошлом году цены на этот рыбный деликатес рекордно взлетели, что было связано с худшей за 20 лет путиной. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тысяч тонн, это на 42% больше, чем в прошлом году. Так что сейчас цены на икру достаточно стабильны, отмечает РИА Новости.