В ближайшие годы Европу могут охватить долговые кризисы, особенно во Франции и Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

Международный валютный фонд подчеркивает, что ни одна крупная европейская страна не соблюдала правило Бона, которое требует компенсации увеличения госдолга профицитом бюджета. Как отмечается, в небольших странах Европы существуют механизмы стабилизации долга, но их эффективность крайне низка.

«Росконгресс» указывает на трудности в преодолении долговой ловушки через урезание расходов или увеличение доходов. Высокий уровень налогов снижает стимулы к инвестициям и занятости, а дальнейшее повышение ставок может привести к сокращению сборов, говорится в материале.

Экономический рост, который мог бы увеличить доходы, также ограничен из-за геоэкономической фрагментации и неопределенности во внутренней политике. Уже начавшееся повышение пошлин США ослабляет внешний спрос, пишут авторы доклада.